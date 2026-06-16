西武が「日本生命セ・パ交流戦２０２６」を制し、２１度目の開催で初優勝を果たした。西武の初Ｖにより、パ・リーグは全球団が優勝を経験。優勝回数は９度のソフトバンクを筆頭に、ロッテとオリックスが２度、日本ハムと楽天と西武が１度ずつとなった。例年、交流戦で苦戦傾向のあるセ・リーグ勢の優勝回数は、巨人とヤクルトの２度が最多。ＤｅＮＡは２０２３年に１度優勝している。西武のＶで、交流戦優勝がない球団は阪