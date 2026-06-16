北中米Ｗ杯１次リーグ・オランダ戦で好セーブを連発した日本代表ＤＦ鈴木彩艶（パルマ）について、スペイン紙が絶賛した。オランダ戦で大活躍した鈴木について、スペインメディア「マルカ」は「日本の?ベンジ・プライス?だ。１８歳ですでにフィジカルの天才で、多くのゴールを担っている」と報道。「ゴールキーパーはもはや日本の『アキレス腱』ではない。サムライブルーは、鈴木という、伝説のマンガ『キャプテン翼』でオリバ