日本時間２１時３０分に米輸入物価指数（5月）、輸出物価指数（5月）、住宅着工件数（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 輸入物価指数（5月）21:30 予想1.1%前回1.9%（前月比) 予想5.6%前回4.2%（前年比) 輸出物価指数（5月）21:30 予想N/A前回3.3%（前月比) 予想N/A前回8.8%（前年比) 住宅着工件数（5月）21:30 予想143.5万件前回146.5万件（住宅着工件数) 予想