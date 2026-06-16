プロ野球 セ・パ交流戦は16日、各地で2試合が開催。西武が交流戦初優勝を決めました。勝つか引き分けで交流戦優勝となっていた西武は、阪神とのロースコアゲームをものにしました。先発・武内夏暉投手が6回10奪三振無失点の好投。その後もリリーフ陣が完封リレーを見せ、桑原将志選手のタイムリーで挙げた1点を守り切りました。日本ハムは広島に5投手の完封リレーで勝利。先発・北山亘基投手が6回途中9奪三振無失点とし、その後は4