梅雨時期は特に利用する人も多いコインランドリー。いま、洗濯の待ち時間に目をつけたサービスが広がっています。カフェや温泉まで楽しめる快適なコインランドリーも登場しています。企業側の戦略を取材しました。◇契約農園のひき肉を使った「無水トマトカレー」や、ぬいぐるみそっくりのクマのムースがのったフワフワロールケーキといった、こだわりの料理を食べられるのが、梅雨のこの時期に重宝する「コインランドリー」