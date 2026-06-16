東京・銀座にある老舗映画館『シネスイッチ銀座』が10月25日に閉館することが15日、公式サイトで発表されました。公式サイトでは「シネスイッチ銀座は、 2026年10月25日の営業をもちまして閉館致します」と報告。そして「71年の永きにわたり、 映画を愛する多くの皆様に支えられて歩んでまいりました。映画館の幕を閉じることとなりましたが、 銀座の地で紡いだこれまでの歴史と、皆様から賜りました格別のご厚情に、心より御礼申