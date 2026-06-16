「広島０−２日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）日本ハムが今季１０度目の完封勝ち。同最多タイの貯金７とした。先発の北山は六回途中４安打無失点で６勝目。制球に苦しみながら、二、四回の２度の１死一、三塁のピンチでも相手に得点は許さず。粘りの投球で９三振を奪った。六回２死一、二塁で降板したが、２番手の堀が後続を断った。打線は四回に大塚の三塁への適時バント安打で先制。九回には万波が１４号ソロを逆