広島戦に先発し、6回途中無失点だった日本ハム・北山＝マツダ日本ハムが5投手の無失点リレー。北山は5回2/3を投げて9三振を奪う力投で6勝目。達は3番手で好救援を見せた。四回に大塚のバント安打で先制し、九回に万波のソロで加点。広島は5回1失点と粘った斉藤優を援護できなかった。