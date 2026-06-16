今年、日本近海で豊漁となっているクロマグロ。漁獲枠を決める国際会議で日本は25％拡大となる案を提示する方針を決めました。きょう、水産庁が開いたのは、クロマグロの漁獲枠を決める国際会議に向けた漁業関係者への説明会です。クロマグロをめぐっては、日本の近海で今年は豊漁となっていて、短期間で漁獲枠の上限に達して操業を停止するなどの事例が相次いでいます。こうした中、水産庁はきょうの説明会で日本の漁獲枠について