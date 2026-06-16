「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）阪神のドラフト１位・立石（創価大）が九回２死一塁、空振り三振を喫して最後の打者になった。この日４打席４三振で、１６打席連続ノーヒット。立石は「７番・三塁」で３試合ぶりのスタメン出場。二回２死一塁の第１打席で空振り三振。五回先頭の第２打席も空振り三振に倒れた。１点を追う七回は１死一、三塁の好機で見逃し三振。最終回も２死一塁で空振り三振に倒れた。試合は１