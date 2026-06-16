川崎ブレイブサンダースは6月16日、エマニュエル・テリーの移籍先が決定したことを発表した。新天地はトルコのトラブゾンスポルに決まった。 8月に30歳の誕生日を迎えるテリーは、206センチ100キロのパワーフォワード兼センター。フェニックス・サンズとマイアミ・ヒートでNBA通算6試合に出場した実績を持ち、トルコ、セルビア、Gリーグ、フランス、韓国、イタリアと世界