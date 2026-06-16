一度だまされた相手を再びだます悪質な手口です。 去年７月、７０代の男性から現金６００万円をだまし取ったとして、本籍が北海道旭川市の男（５５）が、今月１０日に逮捕されました。 被害に遭った男性は、男らの詐欺グループに〓ある連絡" をしたことで、再び標的となりました。 ■何があったのか 詐欺の疑いで逮捕されたのは、本籍が北海道旭川市の、住居・職業ともに不詳の男（５５）です。 警察によりますと、男は