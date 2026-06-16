考えただけで恐ろしい事件です。 女性が住む山形県米沢市の集合住宅内の一室に侵入したとして、きょう、大学院生の２２歳の男が逮捕されました。 男と女性に面識はないということです。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、山形県米沢市の大学院生の男（２２）です。 警察によりますと、男はきょう午前８時４５分ごろから午前８時５５分ごろまでの間、米沢市内の集合住宅に正当な理由なく侵入した疑いがもたれています。 男は容