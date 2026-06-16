【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Da-iCEの花村想太によるソロプロジェクト「SOTA HANAMURA」が、6月16日放送の日本テレビ『DayDay.』に生出演し、プレデビューアルバム『ASCEEENSION』のリード曲「Lose」を、6人のダンサーを従えてTV初披露。 生放送とは思えないほど圧巻の歌唱力とキレのあるダンスパフォーマンスで圧倒的な存在感を放ち、視聴者を魅了した。 ■6人のダンサーを従え