きょう6月16日（火）日本テレビ系で放送した「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP」で、曽野舜太（M!LK）＆高橋成美ペアが、全問正解を達成し賞金1000万円を獲得した。全問正解で賞金1000万円のスペシャルとして放送した今回の「小5クイズ」に、今人気沸騰中・M!LKの頭脳担当、学習院大学を卒業している曽野が初参戦。曽野とペアを組んだのは、今年2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート中継での“神解