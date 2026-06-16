15日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の東京サンビームズは、第2回東京サマーリーグの開催をクラブ公式サイトで発表した。 2025年7月に第1回が行われた東京サマーリーグ。同大会の第2回が7月25日（土）に日本体育大学 東京世田谷キャンパスで、26日（日）に日本大学アスレティックセンター八幡山で開催されることとなった。 第2回には、第1回にも参加した東京サンビ