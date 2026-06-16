◇交流戦日本ハム2―0広島（2026年6月16日マツダ）日本ハム・新庄剛志監督（54）が、交流戦優勝の懸かる一戦で随所に勝利への執念を感じさせる試合運びを見せ、2―0で快勝した。攻撃では4回。ドラフト3位・大塚瑠晏内野手（22）が2死三塁からセーフティースクイズを決め、先制点をもぎ取った。大塚が初球を三塁前に転がすと、意表を突かれた三塁手の佐々木は送球することができず、三塁走者の矢沢は楽々とホームインした