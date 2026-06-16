5回西武1死二塁、桑原が中前に先制打を放つ＝甲子園西武が無失点リレーで逃げ切った。武内は球が切れ、6回を3安打に抑え、無四球の10奪三振。五回の桑原の適時打による1得点を救援陣とともに守り、5勝目を挙げた。阪神は七回1死一、三塁を逃すなど逸機が多く、才木は4敗目。