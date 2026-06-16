5回、桑原が先制打を放ち、喜ぶ源田（左から2人目）ら西武ナイン＝甲子園プロ野球の「日本生命セ・パ交流戦」は16日、各地で2試合が行われ、西武が阪神に1―0で勝って14勝3敗1分けとし、初優勝を果たした。賞金は3千万円。日本ハムは広島に2―0で勝ち、日程を終えていたソフトバンクと同じ14勝4敗だった。交流戦は今年が21回目で、パ・リーグ球団の優勝は16度目。西武が勝ち、パ全6球団が頂点に立った。17日の阪神―楽天で全日