G7サミットの討議に臨む高市首相（右から2人目）、トランプ米大統領（同3人目）ら＝16日、フランス東部エビアン（ロイター＝共同）【エビアン共同】日米欧の先進7カ国首脳会議（G7サミット）が15日、フランス東部エビアンで開幕した。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受けエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保に向けた連携を協議。最初の夕食会では商船の航行を支援する英仏主導の部隊展開などを話し