◇交流戦広島―日本ハム（2026年6月16日マツダスタジアム）広島が日本ハムに競り負け、連勝は2で止まった。今季初登板の斉藤優は初勝利こそ逃したものの、最速155キロをマークするなど力強い投球で5回1失点。8回には中崎が1死一、三塁のピンチをしのぐなど踏ん張ったが、9回に辻が万波に痛いソロ本塁打を浴びた。打線は日本ハム投手陣の前に沈黙。北山に6回途中まで9奪三振を許した。その後は小刻みなリレーにかわされ