「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）阪神が鬼門・交流戦で完封負けを喫し、セ・リーグ３位に転落した。西武相手に同一カード３連敗。交流戦はこれで５勝１２敗。１８試合制が導入された１５年以降、球団ワースト記録となった。２日の西武戦が雨天順延となったことで、振替試合として開催された一戦。１２日から発売されたチケットは完売と、満員のファンが詰めかけた一戦だった。試合は序盤から才木、武内の投手戦。四