肺炎のため86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さん。16日午後から、東京都内で通夜が営まれています。バラエティー番組でともにレギュラーを務めた浅田美代子さん（70）や同じパチンコ好きで親交のあった和田アキ子さん（76）、ドラマで共演した鶴見辰吾さん（61）や事務所の後輩の水森かおりさん（52）など、多くの著名人が参列しました。午後6時半ごろに中村玉緒さんの通夜に参列した明石家さんまさん（70）は、MCを務めたバラエテ