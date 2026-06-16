ExWHYZが、ラストとなる主催のオールナイトイベント＜ExWHYZ presents ‘CLUB Ex FINAL’＞を、東京Spotify O-EASTにて8月15日に開催することを発表した。結成以来、不定期で開催してきたオールナイトイベントをレギュラーパーティーとして正式に始動させたのが、2025年4月に行われた＜CLUB Ex Vol.1＞だ。ゲストにパソコン音楽クラブ、DONGROSSOを迎えて開催され、今回で2回目となる。ExWHYZは8月31日の東京・Zepp Hanedaにて行わ