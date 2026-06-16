3年前に代表公式YouTubeが捉えていた“伏線”サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。後半43分、鎌田大地が頭で同点ゴール。ファンは過去の鎌田の発言に再び脚光を浴びせ、「天才過ぎる」と称賛している。1-2の後半43分、伊東純也の右コーナーキック（CK）に合わせた小川航基のヘディングシュートが、その前にい