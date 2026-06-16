ももいろクローバーZが、プロ野球の読売ジャイアンツ・田中将大投手の2026年シーズン登場曲である「SECOND ROUTE」の配信を記念して、「田中将大投手サイン入り野球ボール」「ももいろクローバーZメンバー別サイン入りカラーボール」が当たるダウンロードキャンペーンの開催を発表した。このキャンペーンでは、キャンペーン期間中にレコチョク・moraでそれぞれ「SECOND ROUTE」のハイレゾ音源を購入すると、抽選で特典がプレゼント