北中米Ｗ杯で、日本と同じ１次リーグＦ組のチュニジアのサブリ・ラムシ監督（５４）が電撃解任された。現地１４日（日本時間１５日）の初戦でスウェーデンに１―５で完敗。一夜明けた同１５日（同１６日）に同国サッカー連盟が公式インスタグラムで契約終了を発表した。後任には同じくフランス出身のエルベ・ルナール氏（５７）が就任した。バタバタの解任劇だった。早朝にラムシ氏の解任がインスタグラムで発表されたが、すぐ