Lienelが、メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」のパフォーマンスビデオを公式YouTubeチャンネルにて公開した。今作の振付を担当したのは、SEKAI NO OWARI「Habit」や、あの「ちゅ、多様性。」のコレオグラフィーも務め、ハッピーでキャッチーな振り付けで3人組ダンスグループ・パワーパフボーイズだ。「“メロい”と思われたいのに、空回りしてしまう」という不器用で等身大の恋心を描いた楽曲の世界観を、彼ららしい