俳優・舘ひろし（７４）の芸能事務所「舘プロ」の公式インスタグラムが１６日までに更新され、公開された移動中の私服ショットが話題になっている。「＃舘ひろし名古屋キャンペーンに行ってまいります！「＃免許返納！？」カラーと同じドクターイエローに遭遇しました！良いことありそうですっ」とコメント。新幹線の駅でドクターイエローを背景にした、サングラスをつけた私服ショットを披露した。主演した最新作の映画