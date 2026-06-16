◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島０―２日本ハム（１６日・マツダスタジアム）日本ハムは接戦を制し、交流戦を白星締め。９連勝をマークするなど１４勝４敗で交流戦を終えたが、優勝には届かなかった。西武が敗れ、５点差以上で勝利すれば交流戦Ｖの可能性を残していたが、西武が勝ったため優勝はならず。５点差をつけられなかったため、同率で並んだソフトバンクにも得失点差率で及ばず３位となった。４回、先頭の矢