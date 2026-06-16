コレサワが、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催した＜コレサワ LIVE 2026 きみとデート vol.3＞にて、2026年8月19日に5thミニアルバム『PINK BEARS』を配信リリースすることを発表した。ミニアルバムのリリースは約2年半ぶりとなり、同作には計8曲が収録される予定。本日ジャケット写真も公開された。れ子ちゃんの頭上に、収録曲の多様性を表現するような５匹のクマがデザインされている。収録曲の詳細は後日解禁されるため、続報を楽