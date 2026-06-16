◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島０―２日本ハム（１６日・マツダスタジアム）広島が今季８度目の完封負けを喫した。連勝が止まり、交流戦は５勝１２敗１分け。新井政権初の負け越しで借金を７つ増やした。先発・斉藤優は５回３安打１失点と好投するもプロ初勝利は逃した。最速は１５５キロをマーク。両軍無得点の４回２死三塁、日本ハム・大塚の三塁側へのセーフティーバントが適時内野安打となり、先制点を許した。