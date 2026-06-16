グラビアアイドルの山田あいが16日、自身のインスタグラムを更新。投稿したショットの美スタイルが反響を呼んでいる。 【写真】マジではち切れちゃうとんでもない破壊力 山田は「やっぱりタイ料理大好き」と記し、体のラインにぴたっと沿ったノースリーブのワンピース姿の写真を公開。シルエットは全体にタイトで、引き締まったウエストや流れるような曲線に目を奪われる。 何よりの衝撃は上半身のボ