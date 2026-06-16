タレントで女優としても活躍する小日向ななせが12日、自身のSNSで同日発売の「ヤングアニマル」に登場したことを報告した。 【写真】メイド姿でお届け待てなんてできないドキドキショット インスタグラムで「巻末グラビアでたくさんページ載ってます抽選でサインチェキとQUOカード当たるのでみんな応募してお迎えして欲しいな!! よろしくねーっ」と呼びかけた小日向は、少し前かがみになったショット