午後8時前に発生した地震の影響で、JR高崎線の一部区間で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、JR高崎線の運転を見合わせている区間は、午後9時10分時点、埼玉県・籠原駅と群馬県・高崎駅の間の上下線です。今後、安全確認を行い、運転再開するとしています。