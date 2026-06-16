◇交流戦阪神0―1西武（2026年6月16日甲子園）阪神は西武に0―1で惜敗した。先発・才木は6回1失点と試合をつくるも、打線が援護できずに今季4敗目を喫した。最大のチャンスは7回に訪れた。先頭・佐藤輝が左前打、1死一塁から高寺が右前打でつなぎ、一、三塁。ここでドラフト1位ルーキー・立石が打席に立つも、西武・ウィンゲンターから三球三振。続く代打・嶋村も二ゴロに倒れ、好機を逸した。これで阪神は3位転落。西