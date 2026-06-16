戦闘終結の覚書に署名したトランプ氏。イラン問題はすでに終わったと強調しました。一方、国内で続くナフサの供給不安。スーパーでは戦闘終結後も影響が続きそうだという声も出ています。■トランプ大統領「非常に強力な覚書、イランは核兵器を持たない」先進7か国の首脳が集まるG7サミット。今回の最大のテーマは、イラン情勢です。その開催地フランス・エビアンに、渦中のこの人が降り立ちました。トランプ大統領「いい場所だ」