タレントのギャル曽根さんは6月15日、自身のInstagramを更新。かわいらしい娘の姿を公開しました。【写真】“なんか頭に乗せてる”ギャル曽根の娘「なにのせてるのかな？」ギャル曽根さんは「なんか頭に乗せてる娘可愛いすぎます#親バカ」とつづり、1枚の画像を投稿。頭の上に、緑色のぬいぐるみのようなものを乗せている娘の姿です。画像には「なんか乗せてます」とも書かれています。無邪気な娘と、愛があふれるギャル曽根さん