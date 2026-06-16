地元の魅力を見て、触って研究です。 諫早市の小学生が名物の「ウナギ」について、老舗料理店の店主から学びました。 （小学生） 「めっちゃヌルヌルする」 小学生たちが捕まえているのは、水槽の中を動き回るウナギです。 ふるさとの名物を学んで理解を深めようと、諫早小学校で行われた授業。 3年生57人が、地元の名物 “ウナギ” の謎に迫りました。 （特別講師） 「次の中で、ウナギの