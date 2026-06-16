開業以来、最大の投資額をかけた大型プロジェクトです。 佐世保市のハウステンボスに来年、初めてジェットコースターが誕生します。 成長戦略の第4弾として、花の庭園やイルミネーションを楽しむ「アートガーデン」のエリアに建設されます。 成長戦略の第3弾「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」の開業後は 1か月間の来場者数は、前の年と比べ1.3倍になったということです。 ※詳しく