歌手の中島美嘉さんは6月16日、自身のInstagramを更新。情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）のインタビュー出演後のオフショットを公開しました。【写真】中島美嘉のタトゥー？ 見せ姿番組出演後のオフショット中島さんは「『ノンストップ！』インタビュー見てくれた方ありがとうございます」とつづり、2枚の写真を公開。白いレースのジャケットにグレーのビスチェ、黒いパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートを