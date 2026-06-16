子に愛情を注いでいて「自分は絶対に虐待なんてしない」と思っている人でも、仕事のトラブルや疲れ、寝不足などが積み重なり、心の余裕がなくなる瞬間はあるかもしれません。思わず子どもにイライラして、大声を上げてしまったり、「カッとなって手が出そうになった」りしたという経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。今回は、誰しもが当事者になりうるからこそ知っておきたい、しつけと暴力の境界線、そして限界を迎える