◇プロ野球 セ・パ交流戦 西武 1-0 阪神(16日、甲子園球場)西武は阪神に競り勝ち、交流戦初優勝を決めました。勝つか引き分けで初優勝という大事なマウンドを託された先発の武内夏暉投手は、前半5回を無失点投球。序盤3回までは毎回走者を出しながらも抑えると、4回は4番・佐藤輝明選手から始まる阪神打線を3者連続三振に仕留めました。打線は5回表、武内投手が自ら送りバントを決めてチャンスメーク。続く桑原将志選手が阪神先発