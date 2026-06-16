◇プロ野球 セ・パ交流戦 西武 1-0 阪神(16日、甲子園球場)阪神は西武との接戦を落としました。交流戦初優勝を目指す西武を迎え撃った一戦は、両先発による息詰まる投手戦が展開。才木浩人投手と武内夏暉投手が序盤からスコアボードに0を並べました。試合が動いたのは5回表。才木投手が1アウト2塁から桑原将志選手にセンター前へはじき返され、1点先制を許しました。才木投手はこの試合6回まで投げ、6被安打、6奪三振で1失点でした