プロ野球・ソフトバンクの球団会長を務める王貞治さん（86）が16日、肺炎のため86歳で亡くなった中村玉緒さんの通夜に参列し、玉緒さんとのエピソードを語りました。王さんは玉緒さんの夫・勝新太郎さんと親交があったといいます。現在の心境について王さんは「にぎやかな方がね、旅立たれてしまって。周りの人が本当に寂しいって感じがしますね」と胸の内を明かしました。玉緒さんとのエピソードについて「玉緒さんが1人になられ