【FIFAワールドカップ2026】スペイン代表 0ー0 カーボベルデ代表（日本時間6月16日／アタランタ・スタジアム）【実際の映像】世界を驚かせた驚異の片手セーブワールドカップ初出場となるカーボベルデ代表に歴史的な勝ち点をもたらせたGKヴォジーニャが高い評価を受けている。7本のシュートをシャットアウトした40歳のベテランGKが見せた活躍を受けて、インスタグラムに世界のファンが殺到している。人口約52万5000人の小国であ