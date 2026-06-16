韓国グルメや最新コスメなどで若者に人気の東京・新大久保。多くの人でにぎわうこの街で今、問題となっているのが相次ぐ迷惑営業です。収集時間外でのゴミの放置。繰り返される迷惑営業にパトロール隊も困惑。なぜ注意してもやめないのか。行政のパトロールに密着取材しました。新宿区が2026年4月以降、定期的に行っているのは新大久保に立ち並ぶ店の不適切なごみ出しなどを見回るパトロールです。開始直後に区の職員が発見したの