精肉コーナーに商品を並べるスーパーの従業員。精肉部門ではナフサ由来の食品トレーを１日約千枚使うという＝１５日、セルシオ和田町店米国とイランが戦闘終結で合意したとの発表を受け、神奈川県内の事業者や企業からは原油価格の低下や石油由来のナフサ不足の解消、業績改善を期待する声が上がる。一時停戦で合意後も交戦が断続した４月を踏まえ、今後を警戒しつつ、「戦闘前の状態に１日でも早く戻ってほしい」と切望する。