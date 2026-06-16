国民民主党の玉木雄一郎代表は１６日、国会内で会見。立憲民主党の古賀千景氏が参院決算委員会（１５日）で「経済的に厳しい子供たちが自衛隊に行く」と発言したことに言及した。古賀氏は防衛省が作成して一部学校に配布された子供向け冊子「まるわかり！日本の防衛〜はじめての防衛白書２０２４」をめぐる質疑で「自衛隊に行く子供たちって経済的に厳しい子供たちが行くんですよ。豊かな子供たちは自衛隊員になんてなりませ