勝者の余裕と敗者の焦りが、真夏のマーケットを残酷に色分けしている。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」電子版は１６日（日本時間同日）、ＭＬＢの今夏トレード期限を前に「重圧を受けるフロント幹部」に焦点を当てた。２０２６年の期限は米東部時間８月３日午後６時（日本時間４日午前７時）。ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長はチームがナ・リーグ西地区首位を独走状態の中、スネル